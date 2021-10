UnipolSai, iniziativa 'L'Italia che verrà' non è nata per distribuire premi (Di martedì 5 ottobre 2021) Roma, 5 ott. - "L'iniziativa non è nata per distribuire premi, nel senso che il motivo principale che può spingere un'azienda a candidarsi a questo progetto è quello della riconoscibilità, del ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 5 ottobre 2021) Roma, 5 ott. - "L'non èper, nel senso che il motivo principale che può spingere un'azienda a candidarsi a questo progetto è quello della riconoscibilità, del ...

Advertising

TV7Benevento : UnipolSai, iniziativa 'L'Italia che verrà' non è nata per distribuire premi... - fisco24_info : UnipolSai, iniziativa 'L'Italia che verrà' non è nata per distribuire premi: 'L'iniziativa non è nata per distribui… - UnipolSai_CRP : RT @UnipolGroup_PR: Nell’ambito dell’iniziativa InOltre di UrbanUp, il #GruppoUnipol ha inaugurato a #Milano B.U.M. e TheDAP, due progetti… - saibreno : Lo SAI (V) che... Iniziativa PIÙ3 UnipolSai ti regala 3 mesi aggiuntivi di polizza: se, per esempio, sottoscrivi l… - VELOSPORT1960 : Valorizzare le imprese italiane che credono nei giovani e nella loro crescita, ricercano innovazione e sostenibilit… -