Un Posto al Sole Anticipazioni 6 ottobre 2021: Serena tenta l'impossibile per riconquistare Filippo (Di martedì 5 ottobre 2021) Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 6 ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Serena decisa a riconquistare Filippo. Le proverà tutte! Leggi su comingsoon (Di martedì 5 ottobre 2021) Vediamo cosa rivelano ledi Unalper la puntata del 6. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3,decisa a. Le proverà tutte!

Advertising

ilostafriend_ : Sai che.. sono tornato a rivedere quel posto in cui andavamo insieme, dove pioveva col sole. - Daniela60305637 : @anis_epis Ciao cara, Geppy continua a non piacermi???????????? io vedo Un posto al sole, mi piace, tu? Mi rilassa - Martha67068653 : Manuel con questo suo modo di fare mette Aldo a disagio e secondo me anche Alex che se volessero mandare al diavolo… - icallhnz : Non il tizio che fa un posto al sole nel gruppo di linguistica con la mia migliore amica ?? - LaLestofante : RT @Ted0foro: Non puoi fare un centro, che sia allo stesso tempo satellite. Non avrai nè il primo nè il secondo, solo qualche posto al sol… -