Tempesta d' amore | spoiler tedeschi | in arrivo un nuovo triangolo amoroso

Leggi su ultimora.news

(Di martedì 5 ottobre 2021) Occhi puntati su unche movimenterà presto le trame did', come segnalano gli. Tutto partirà da Vanessa Sonnbichler il cui destinosembrerà sempre più problematico e poco felice. Archiviata, infatti, la storia con Robert che l'ha completamente destabilizzata, la ragazza inizierà a provare dei sentimenti molto forti per Max Richter, il personal trainer del Fürstenhof. Il giovane si è mostrato molto dolce e presente durante la difficile convalescenza di Vanessa aiutandola a distrarsi e insegnandole ad usare le stampelle, oltre a tenerle compagnia a casa organizzando giochi di società con i Sonnbichler. Tutto questo ha spinto Vanessa ad avvicinarsi al ragazzo finendo per innamorarsene. La ...