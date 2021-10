Samy Youssef racconta l’arrivo in Italia con il barcone: “Stavo per affogare” (Di martedì 5 ottobre 2021) Samy Youssef è un modello di successo, ma sappiamo tutti che per avere il suo lieto fine ha dovuto lottare parecchio. Il gieffino è scappato dall’Egitto ed ha affrontato una brutta traversata nella quale ha quasi perso la vita. Oggi mentre parlava con Francesca Cipriani il 25enne ha raccontato cosa gli è successo. “Ho attraversato il mar mediterraneo anche senza saper nuotare. La traversata è stata molto brutta, me la ricorderò sempre, è durata diversi giorni. Ho bevuto così tanta acqua salata. Se mi hanno spinto? No è che si è ribaltato il barcone. Il gommone era per massimo cinque persone e noi eravamo più di venti sopra. Calcola che io non so nuotare e ho rischiato davvero grosso”. Considerato il fatto che è in nomination, sono quasi sicuro che venerdì Alfonso troverà uno spazio per far raccontare a ... Leggi su biccy (Di martedì 5 ottobre 2021)è un modello di successo, ma sappiamo tutti che per avere il suo lieto fine ha dovuto lottare parecchio. Il gieffino è scappato dall’Egitto ed ha affrontato una brutta traversata nella quale ha quasi perso la vita. Oggi mentre parlava con Francesca Cipriani il 25enne hato cosa gli è successo. “Ho attraversato il mar mediterraneo anche senza saper nuotare. La traversata è stata molto brutta, me la ricorderò sempre, è durata diversi giorni. Ho bevuto così tanta acqua salata. Se mi hanno spinto? No è che si è ribaltato il. Il gommone era per massimo cinque persone e noi eravamo più di venti sopra. Calcola che io non so nuotare e ho rischiato davvero grosso”. Considerato il fatto che è in nomination, sono quasi sicuro che venerdì Alfonso troverà uno spazio per farre a ...

