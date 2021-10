Roma al ballottaggio, Giuseppe Conte: “Appoggiare Gualtieri? Ci ragioneremo” (Di martedì 5 ottobre 2021) Roma – “Il ballottaggio di Roma? Ne parleremo sicuramente. Non vedo nessuna possibilità, per quanto mi riguarda, che si possa Appoggiare la politica che fanno queste destre. Da questo punto di vista non c’è nessuna indicazione da parte nostra in quella direzione. Per quanto riguarda invece Gualtieri, ci ragioneremo”. Lo ha detto a Carbonia il leader M5S Giuseppe Conte. “Gualtieri è un ministro che ha lavorato con me e col M5S nel Conte II, un’esperienza di governo misurata sul campo: la gestione della pandemia, il Pnrr che abbiamo per buona parte confezionato, il Recovery che abbiamo portato in Italia. Sicuramente è una persona di valore però in questo momento è ancora prematuro e sicuramente rimane il dato che gli ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 5 ottobre 2021)– “Ildi? Ne parleremo sicuramente. Non vedo nessuna possibilità, per quanto mi riguarda, che si possala politica che fanno queste destre. Da questo punto di vista non c’è nessuna indicazione da parte nostra in quella direzione. Per quanto riguarda invece, ci”. Lo ha detto a Carbonia il leader M5S. “è un ministro che ha lavorato con me e col M5S nelII, un’esperienza di governo misurata sul campo: la gestione della pandemia, il Pnrr che abbiamo per buona parte confezionato, il Recovery che abbiamo portato in Italia. Sicuramente è una persona di valore però in questo momento è ancora prematuro e sicuramente rimane il dato che gli ...

