Riad e Teheran parlano di pace in Yemen Pragmatismo o infowar?

(Di martedì 5 ottobre 2021) L’Arabia Saudita e l’Iran hanno ripreso le attività di dialogo, con due round di incontri tra funzionari diplomatici tenuti a Baghdad in cui si è parlato anche di(da notare che l’Iraq si conferma come centro regionale per questo genere di iniziative). Secondo le informazioni esclusive pubblicate da Amwaj.media sarebbe in discussione un meccanismo per mettere fine alla guerra civileita, dove i due Paesi si trovano sui due fronti. Da un lato, i sauditi guidano la coalizione militare che da sei anni sta cercando di sconfiggere quelli che un tempo erano i ribelli separatisti del nord, gli Houthi (si scrive “un tempo erano ribelli” perché ora in realtà controllano quasi tutto il Paese). Dall’altro gli Houthi ricevono sostegno militare dai Pasdaran, la potentissima organizzazione militare teocratica iraniana, che passa agli ...