Recensione JETT: The Far Shore – Colonizzare stanca (Di martedì 5 ottobre 2021) Un mondo lontano, un popolo in rovina ed un’agile astronave: cosa può mai andare storto? Ve lo raccontiamo nella Recensione di JETT: The Far Shore Quando vieni da un successo di pubblico e critica che risponde al nome di Sword & Sorcery, è più che lecito aspettarsi di avere addosso gli occhi della platea videoludica all’annuncio del tuo prossimo lavoro. Soprattutto se questo è legato a doppio filo ad una console così attesa come lo era PS5. Proprio per questo motivo c’era molta curiosità attorno a JETT: The Far Shore, l’ultima fatica firmata Superbrothers che, giusto, ieri, ha fatto il suo debutto ufficiale sulla current e la old gen di casa Sony, oltre che su PC. Svanito, però, l’hype nato dall’attesa e dalla curiosità, che cosa è rimasto di questa avventura spaziale dal tono profondamente ... Leggi su tuttotek (Di martedì 5 ottobre 2021) Un mondo lontano, un popolo in rovina ed un’agile astronave: cosa può mai andare storto? Ve lo raccontiamo nelladi: The FarQuando vieni da un successo di pubblico e critica che risponde al nome di Sword & Sorcery, è più che lecito aspettarsi di avere addosso gli occhi della platea videoludica all’annuncio del tuo prossimo lavoro. Soprattutto se questo è legato a doppio filo ad una console così attesa come lo era PS5. Proprio per questo motivo c’era molta curiosità attorno a: The Far, l’ultima fatica firmata Superbrothers che, giusto, ieri, ha fatto il suo debutto ufficiale sulla current e la old gen di casa Sony, oltre che su PC. Svanito, però, l’hype nato dall’attesa e dalla curiosità, che cosa è rimasto di questa avventura spaziale dal tono profondamente ...

lugliettog : RT @DenjinDen: ???? #JETTtheFarShore è il nuovo titolo di Superbrothers per #PS4, #PS5 e PC tramite #EpicGames Store. Ecco la nostra recens… - DenjinDen : ???? #JETTtheFarShore è il nuovo titolo di Superbrothers per #PS4, #PS5 e PC tramite #EpicGames Store. Ecco la nost… - GamingToday4 : JETT: The Far Shore, la recensione di un gioco a tratti ispirato, a tratti deludente - infoitscienza : JETT La Sponda Lontana è il vero figlio di No Man's Sky | Recensione - infoitscienza : JETT: The Far Shore, la recensione di un gioco a tratti ispirato, a tratti deludente -

Ultime Notizie dalla rete : Recensione JETT Jett: The Far Shore - La recensione E il tuo qual è? Il voto del network è la media dei voti di tutti i Paesi Testi correlati 0 Jett: The Far Shore - La recensione RECENSIONE. Scritto da Ben Lyons 4 Ottobre 2021 alle 17 I Superbrothers ...

JETT: The Far Shore - recensione La maggior parte del tempo sulla Sponda Lontana si trascorre a bordo del JETT assegnato a Mei, che diventa come una seconda pelle essendo il principale strumento d'interazione con il mondo ...

Jett: The Far Shore - La recensione Gamereactor Italia Visualizza la copertura completa su Google News Recensione JETT: The Far Shore – Colonizzare stanca Un mondo lontano, un popolo in rovina ed un’astronave: cosa può mai andare storto? Ve lo raccontiamo nella recensione di JETT: The Far Shore.

Jett The Far Shore Recensione – No Man’s Game Jett The Far Shore arriva su Playstation e PC. Abbiamo provato la versione PS4 e nonostante la soundtrack spettacolare e scorci in grado ...

E il tuo qual è? Il voto del network è la media dei voti di tutti i Paesi Testi correlati 0: The Far Shore - La. Scritto da Ben Lyons 4 Ottobre 2021 alle 17 I Superbrothers ...La maggior parte del tempo sulla Sponda Lontana si trascorre a bordo delassegnato a Mei, che diventa come una seconda pelle essendo il principale strumento d'interazione con il mondo ...Un mondo lontano, un popolo in rovina ed un’astronave: cosa può mai andare storto? Ve lo raccontiamo nella recensione di JETT: The Far Shore.Jett The Far Shore arriva su Playstation e PC. Abbiamo provato la versione PS4 e nonostante la soundtrack spettacolare e scorci in grado ...