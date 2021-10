Perché Grey’s Anatomy 18 rinuncia al Covid inventando un mondo post-pandemia che (ancora) non esiste (Di martedì 5 ottobre 2021) Grey’s Anatomy 18 sembrerà decisamente più improbabile della – pur a tratti surreale – stagione precedente. Il team creativo di ShondaLand ha fatto una scelta netta e discutibile, rinunciare a raccontare la realtà per inventarsi un mondo post-pandemia per ora inesistente, funzionale soltanto alla scrittura e alla realizzazione della nuova stagione: via le mascherine, basta tute protettive, niente più terapie intensive. Se la stagione 17 si era conclusa con l’inizio della campagna di vaccinazione in ospedale, la 18 parte da un salto temporale in un mondo fittizio in cui l’emergenza è finita e la pandemia è alle spalle. La dichiarazione d’intenti per Grey’s Anatomy 18 arriva sin dall’incipit della ... Leggi su optimagazine (Di martedì 5 ottobre 2021)18 sembrerà decisamente più improbabile della – pur a tratti surreale – stagione precedente. Il team creativo di ShondaLand ha fatto una scelta netta e discutibile,re a raccontare la realtà per inventarsi unper ora innte, funzionale soltanto alla scrittura e alla realizzazione della nuova stagione: via le mascherine, basta tute protettive, niente più terapie intensive. Se la stagione 17 si era conclusa con l’inizio della campagna di vaccinazione in ospedale, la 18 parte da un salto temporale in unfittizio in cui l’emergenza è finita e laè alle spalle. La dichiarazione d’intenti per18 arriva sin dall’incipit della ...

