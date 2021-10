Ossi di Seppia | nella seconda stagione l’incidente di Schumacher e il virus dell’aviaria

(Di martedì 5 ottobre 2021)diUn’esplorazione emozionale del passato così viene definita ladi “di”, proposta su RaiPlay da oggi. In questi nuovi episodi, che hanno come sottotitolo “quello che ricordiamo”, si tornerà a raccontare il passato dagli anni ’60 ad oggi, attraverso i momenti rimastimemoria collettiva. La serie, infatti, si svilupperà in 26 puntate monotematiche, con un testimone che farà da voce narrante e il repertorio delle Teche Rai e degli archivi fotografici. I primi 13 episodi usciranno entro la fine dell’anno con cadenza settimanale. Tra gli argomenti di questaanche il rogo della Thyssen-Krupp, lo tsunami in Thailandia,di Michael ...

ROMA - 'Noi siamo la memoria che abbiamo e la responsabilità che ci assumiamo', affermava José Saramago. E proprio la memoria è motore, strumento e oggetto di Ossi di Seppia. Quello che ricordiamo, prima serie tv non fiction post pandemia, prodotta da 42°Parallelo, proposta, da oggi, su RaiPlay. 'Non sono documentari o prodotti informativi - dice Mauro ...Un'esplorazione emozionale del passato così viene definita la seconda stagione di "Ossi di Seppia", proposta su RaiPlay da oggi. In questi nuovi episodi, che hanno come sottotitolo "quello che ricordiamo", si tornerà a raccontare il passato dagli anni '60 ad oggi, attraverso i momenti rimasti nella memoria collettiva. La serie, infatti, si svilupperà in 26 puntate monotematiche, con un testimone che farà da voce narrante e il repertorio delle Teche Rai e degli archivi fotografici. I primi 13 episodi usciranno entro la fine dell'anno con cadenza settimanale. ROMA - «Noi siamo la memoria che abbiamo e la responsabilità che ci assumiamo», affermava José Saramago. E proprio la memoria è motore, strumento e oggetto di Ossi ...