Maltempo | scuole chiuse a Catania mercoledì 6 ottobre

Advertising

King8818323853 : RT @TgrRaiSicilia: Maltempo. Verifica dei danni. Domani scuole chiuse a Catania. L'annuncio del sindaco Salvo Pogliese. - AnsaSicilia : Maltempo: sindaco Catania, domani scuole e parchi e chiusi. Pogliese, 'per consentire verifica danni a edifici e st… - bizcommunityit : Maltempo, tornado a Catania. Nessun ferito. Domani scuole chiuse - VivereCatania : Maltempo, violento temporale su Catania: danni e alberi sradicati. Scuole chiuse - nicolaPalumbo00 : RT @lasiciliait: Maltempo, scuole chiuse a Catania per verifiche a tutti gli edifici -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo scuole

Orizzonte Scuola

... ho deciso d'intesa con il Prefetto, di disporre la chiusura delledi ogni ordine e grado ... Ilha avuto un impatto anche sull'aeroporto dove quattro voli in arrivo sono stati dirottati ...chiuse domani in seguito al, a Catania. Ad annunciarlo è stato il sindaco Salvo Pogliese attraverso i social. ' Domanichiuse a Catania per consentire verifiche aed ...Marsala – Violento nubifragi hanno colpito oggi molte zone della Sicilia. La fitta pioggia caduta sulla città di Palermo (fenomeno previsto dall’allerta arancione diffusa ieri dalla Protezione Civile) ...Tornado e violento temporale: danni e feriti. Il sindaco chiude le scuole. Diversi gli alberi sradicati e lampioni caduti. traffico in tilt ...