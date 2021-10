L’italiano Giorgio Parisi ha vinto il Nobel per la Fisica (Di martedì 5 ottobre 2021) Roma, 5 ott – Il Premio Nobel per la Fisica 2021 se l’è aggiudicato un italiano: Giorgio Parisi. vinto insieme al giapponese Syukuro Manabe e al tedesco Klaus Hasselmann “per i contributi innovativi alla nostra comprensione dei sistemi fisici complessi”. Ad annunciarlo è l’Accademia Nazionale dei Lincei, di cui Parisi è presidente emerito. Giorgio Parisi, il 21° premio Nobel italiano Con questo premio salgono a 21 i Nobel italiani. Il primo fu Camillo Golgi, che lo ricevette nel lontano 1906, che vinse quello per la medicina. Cinque i Nobel italiani per la Fisica prima di Parisi: Enrico Fermi, Guglielmo Marconi, Emilio Segrè, Carlo Rubbia e Riccardo Giacconi. Gli studi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 5 ottobre 2021) Roma, 5 ott – Il Premioper la2021 se l’è aggiudicato un italiano:insieme al giapponese Syukuro Manabe e al tedesco Klaus Hasselmann “per i contributi innovativi alla nostra comprensione dei sistemi fisici complessi”. Ad annunciarlo è l’Accademia Nazionale dei Lincei, di cuiè presidente emerito., il 21° premioitaliano Con questo premio salgono a 21 iitaliani. Il primo fu Camillo Golgi, che lo ricevette nel lontano 1906, che vinse quello per la medicina. Cinque iitaliani per laprima di: Enrico Fermi, Guglielmo Marconi, Emilio Segrè, Carlo Rubbia e Riccardo Giacconi. Gli studi ...

