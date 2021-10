Lei lo rifiuta e lui la accoltella a morte e ferisce le sue amiche

(Di martedì 5 ottobre 2021) A Luserna San Giovanni in provincia di Torino Carmen De Giorgi 44 anni, è stata uccisa a coltellate mentre era in un bar con delle sue, probabilmente avevato la corte del suo assassino Nella notte del 4 ottobre a Luserna San Giovanni, nel pinerolese in provincia di Torino, si è consumato l’ennesimo femminicidio L'articolo proviene da Leggilo.org.

È successo la scorsa notte in provincia di Torino, una donna ha rifiutato le sue avances e lui l'ha accoltellata, 34enne finisce in manette ...L'uomo ha usato una lama da 30 centrimetri, trovata e sequestrata dai militari. Un 34enne è stato arrestato dai carabinieri poco dopo l'uscita dal locale ieri notte. Sembra che i due non si conoscessero ...