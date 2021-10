L'appello di Oxfam: 'I leader europei agiscano per reinsediare i profughi afghani a rischio nei loro paesi' (Di martedì 5 ottobre 2021) Si deve riuscire a rispettare i patti ed essere solidali con le promesse fatte in passato. 'I leader europei agiscano immediatamente per reinsediare nei paesi dell'Unione i profughi afgani a rischio, ... Leggi su globalist (Di martedì 5 ottobre 2021) Si deve riuscire a rispettare i patti ed essere solidali con le promesse fatte in passato. 'Iimmediatamente perneidell'Unione iafgani a, ...

Advertising

OxfamItalia : RT @GiuliaBelard: #Afghanistan, appello di @OxfamItalia e altre ong alla vigilia del vertice sulla crisi: '#UE agisca subito per reinsediar… - GiuliaBelard : #Afghanistan, appello di @OxfamItalia e altre ong alla vigilia del vertice sulla crisi: '#UE agisca subito per rein… - globalistIT : - ERollando : RT @OxfamItalia: #OXFAM: “L’EUROPA AGISCA SUBITO PER IL REINSEDIAMENTO DEI #RIFUGIATI #AFGANI A RISCHIO”-Alla vigilia del summit #UE sulla… - petrellismo : RT @OxfamItalia: “L’#Europa agisca subito per il reinsediamento dei rifugiati afghani a rischio” - Appello di #Oxfam assieme ad altre 24 or… -