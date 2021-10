Italia’s got Talent in lutto: muore un giovane ballerino arrivato in finale a 9 anni (Di martedì 5 ottobre 2021) Italia’s got Talent piange la morte di un suo giovanissimo concorrente, spentosi a soli 15 anni. Mattia Montenesi era stato il piccolissimo ballerino che aveva incantato tutti durante l’edizione del 2015, dove anche grazie alle sue performance era riuscito ad arrivare alla finalissima, senza però vincerla. Una morte tragica di un giovanissimo ballerino Quando aveva partecipato alla trasmissione nel 2015, il ballerino era poco più che un bambino di nove anni ed è così che lo ricordano molti telespettatori. Mattia Montenesi non aveva vinto Italia’s got Talent durante quella edizione, ma era arrivato in seconda posizione insieme alla sua giovanissima crew, gli Straduri Killa. A comunicare la sua ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 5 ottobre 2021)gotpiange la morte di un suo giovanissimo concorrente, spentosi a soli 15. Mattia Montenesi era stato il piccolissimoche aveva incantato tutti durante l’edizione del 2015, dove anche grazie alle sue performance era riuscito ad arrivare alla finalissima, senza però vincerla. Una morte tragica di un giovanissimoQuando aveva partecipato alla trasmissione nel 2015, ilera poco più che un bambino di noveed è così che lo ricordano molti telespettatori. Mattia Montenesi non aveva vintogotdurante quella edizione, ma erain seconda posizione insieme alla sua giovanissima crew, gli Straduri Killa. A comunicare la sua ...

