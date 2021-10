Inter, Vidal ubriaco per strada alla vigilia della sfida contro il Genoa (VIDEO) (Di martedì 5 ottobre 2021) E’ diventato immediatamente virale sui social un VIDEO il cui protagonista è Arturo Vidal. Il centrocampista dell’Inter è immortalato in chiaro stato di alterazione, in cui si esibisce intorno a delle vetture, salendo su una moto fino alla capriola finale. Un comportamento non esemplare per un professionista, specialmente se il giorno dopo c’è una partita. Come si evince dai vestiti indossati, il VIDEO risale a oltre un mese fa, alla vigilia della sfida tra i nerazzurri e il Genoa. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport‘, tuttavia, l’Inter era a conoscenza del VIDEO e ne ha già discusso con il giocatore. In alto e di seguito il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 5 ottobre 2021) E’ diventato immediatamente virale sui social unil cui protagonista è Arturo. Il centrocampista dell’è immortalato in chiaro stato di alterazione, in cui si esibisce intorno a delle vetture, salendo su una moto finocapriola finale. Un comportamento non esemplare per un professionista, specialmente se il giorno dopo c’è una partita. Come si evince dai vestiti indossati, ilrisale a oltre un mese fa,tra i nerazzurri e il. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport‘, tuttavia, l’era a conoscenza dele ne ha già discusso con il giocatore. In alto e di seguito il. SportFace.

