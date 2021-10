Inter | dall’Olanda | “Onana ha firmato un pre-contratto”

Leggi su sportface

(Di martedì 5 ottobre 2021) L’sembra aver trovato il portiere del futuro: André. Secondo quanto riportato dal portale olandese Voetbal Primeur, il club nerazzurro dovrebbe essere riuscito a battere la concorrenza e assicurarsi il portiere in scadenza dicon l’Ajax. “Ha da tempoun pre-con un altro club” avrebbero commentato alcune fontine all’Ajax circa la notizia della trattativa di rinnovo, rinunciando così di fatto a cercare l’accordo con. Sempre secondo il sito sportivo olandese, il portiere ha rifiutato lo scorso marzo la generosa offerta dell’Ajax. Il club olandese sperava di poterlo cedere, maha detto no a Lione e Nizza in estate per poter vestire la maglia dell’. SportFace.