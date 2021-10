Inchiesta choc sugli abusi sessuali della chiesa francese (Di martedì 5 ottobre 2021) Sono numeri da bilancio di una guerra quelli che arrivano da Parigi, dove ieri è stato presentato il rapporto della Commissione indipendente sugli abusi sessuali nella chiesa cattolica (Ciase) di Francia fra il 1950 e il 2020: 330mila vittime di oltre tremila preti e religiosi pedofili. È LA PRIMA VOLTA che in Francia viene pubblicato un rapporto globale sulla questione degli abusi sessuali nella chiesa. La Conferenza episcopale ha optato per un’operazione trasparenza, come già avvenuto in altri Paesi (Usa, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 5 ottobre 2021) Sono numeri da bilancio di una guerra quelli che arrivano da Parigi, dove ieri è stato presentato il rapportoCommissione indipendentenellacattolica (Ciase) di Francia fra il 1950 e il 2020: 330mila vittime di oltre tremila preti e religiosi pedofili. È LA PRIMA VOLTA che in Francia viene pubblicato un rapporto globale sulla questione deglinella. La Conferenza episcopale ha optato per un’operazione trasparenza, come già avvenuto in altri Paesi (Usa, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

