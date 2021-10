Giorgio Parisi ha vinto il Nobel per la Fisica (Di martedì 5 ottobre 2021) 2021 «per i contributi innovativi alla nostra comprensione dei sistemi complessi e la scoperta dell’interazione tra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici dalla scala atomica a quella planetaria». Il fisico teorico dell’Università Sapienza di Roma e dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) condivide il premio con altri due premiati: Syukuro Manabe e Klaus Hasselmann premiati per la loro ricerca sulla «modellazione Fisica del clima terrestre, quantificando la variabilità e prevedendo in modo affidabile il riscaldamento globale». Il Premio Nobel per la Fisica è stato assegnato 115 volte a 219 vincitori del Premio Nobel tra il 1901 e il 2021. John Bardeen è l’unico vincitore che ha ricevuto il Premio Nobel per la Fisica due volte, nel 1956 e nel 1972. In ... Leggi su linkiesta (Di martedì 5 ottobre 2021) 2021 «per i contributi innovativi alla nostra comprensione dei sistemi complessi e la scoperta dell’interazione tra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici dalla scala atomica a quella planetaria». Il fisico teorico dell’Università Sapienza di Roma e dell’Istituto Nazionale diNucleare (Infn) condivide il premio con altri due premiati: Syukuro Manabe e Klaus Hasselmann premiati per la loro ricerca sulla «modellazionedel clima terrestre, quantificando la variabilità e prevedendo in modo affidabile il riscaldamento globale». Il Premioper laè stato assegnato 115 volte a 219 vincitori del Premiotra il 1901 e il 2021. John Bardeen è l’unico vincitore che ha ricevuto il Premioper ladue volte, nel 1956 e nel 1972. In ...

RobertoBurioni : Abbiamo vinto gli europei e via dicendo ma questo sorpassa tutto: un italiano, Giorgio Parisi, ha vinto pure il pre… - Agenzia_Ansa : FLASH | Il Nobel per la Fisica all'italiano Giorgio Parisi #ANSA - ilpost : Il #Nobel per la #Fisica 2021 è stato assegnato a Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann e Giorgio Parisi. Ai primi due p… - CastigliMirella : RT @OGiannino: Giorgio Parisi è una persona straordinaria prima che un grande fisico, Nobel a lui è notizia da prima pagina che può stupire… - wolfsouI : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Il Nobel per la Fisica all'italiano Giorgio Parisi #ANSA -