Facebook: blackout dovuto a modifiche configurazione router (Di martedì 5 ottobre 2021) Il blackout mondiale che ieri da colpito Facebook e le sue app Instagram e WhatsApp è stato provocato da modifiche alla configurazione dei router che coordinano il traffico di rete tra i suoi centri ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 5 ottobre 2021) Ilmondiale che ieri da colpitoe le sue app Instagram e WhatsApp è stato provocato daalladeiche coordinano il traffico di rete tra i suoi centri ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Facebook down: il blackout provocato da modifiche ai router #instagramdown - Primaonline : #Facebookdown #Instagramdown #Whatsappdown in Italia e anche in USA - infoitscienza : Facebook, WhatsApp e Instagram riprendono a funzionare. Ecco cosa ha provocato il blackout mondiale - sushigonemad : Quando cerchi di disattivare Facebook alla ex dipendente che ha parlato male dell'azienda ma causi accidentalmente… - ferrante_pie : RT @MediasetTgcom24: Facebook down: il blackout provocato da modifiche ai router #instagramdown -