Dayane Mello: Le Iene mostrano i video integrali della molestia e del presunto stupro (Di martedì 5 ottobre 2021) Dayane Mello è stata molestata a La Fazenda e forse anche stuprata, anche se le immagini di quest'ultima accusa non esistono, dato che il cameraman – dopo aver visto alcuni movimenti sospetti sotto le lenzuola – ha ben pensato di cambiare inquadratura. Il fatto sarebbe avvenuto dopo una festa dove Dayane Mello avrebbe alzato un po' il gomito tanto da non reggersi in piedi e non riuscire a mettersi il pigiama da sola. Nego Do Borel, approfittando dello stato d'ebbrezza della modella, si è sdraiato accanto a lei nel letto abbracciandola. Alcuni concorrenti hanno notato questo e si sono manifestati fin da subito preoccupati. "Togliamo Dayane da lì per evitare problemi, è ubriachissima", poi – rivolgendosi a Nego Do Borel – gli hanno detto: "Amico fidati di me, ..."

