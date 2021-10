Covid | intera famiglia no vax ricoverata a Cesena | gravissimi due fratelli

Advertising

Cesena, 5 ottobre 2021 - Un'famiglia no - vax è ricoverata all'ospedale Bufalini di Cesena per- 19. Alcuni dei componenti sono in gravi condizioni. Secondo quanto appreso, si tratta di persone residenti nel comune ...... consapevoli che anche la scienza non ha ancora espresso chiaramente per quanto tempo rimane protetta una persona che ha già avuto(nell'arco dell'pandemia) e quelle che hanno ricevuto ...La famiglia era seguita da un medico di base che è stato sospeso poiché non si è sottoposto al vaccino anti-Covid ...Firenze, 5 ottobre 2021 – “Gli ultimi dati sulla componente femminile nel mercato del lavoro confermano che le grandi vittime della crisi scaturita dalla pandemia continuano ad essere le donne”. Così ...