Cosa ci insegnano le elezioni comunali 2021? Che non si può condizionare il voto con scoop-flop sui fascisti di Fdi e post sponsorizzati su Facebook (cha va down) (Di martedì 5 ottobre 2021) Cosa ci insegna il risultato delle elezioni comunali 2021? Che il bipolarismo è ritornato, che il Movimento 5 Stelle si è sciolto come neve al sole o che la destra "fascista" non esiste e comunque ha toppato alla grande in tutte le grandi città, Roma compresa? elezioni poco partecipate, in cui gli elettori sono tornati L'articolo proviene da Inews.it.

