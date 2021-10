Carburanti e metano su nuovi record. Allarme consumatori su ricadute per famiglie

Leggi su quifinanza

(Di martedì 5 ottobre 2021) (Teleborsa) – Continua a lievitare il prezzo della benzina che raggiungeassieme al gas. Un aggravio per gli automobilisti e per leche vedono aumentare il costo della vita. Secondo i dati settimanali del ministero della Transizione Ecologica, salgono ancora i prezzi deiin modalità self service, che si assestano a 1,687 euro al litro per la benzina e 1,537 euro per il gasolio. UNC: stangata da 358 euro per la benzina Quest’ultimo aumento porta il rincaro di un pieno da 50 litri ad oltre 50 centesimi: +0,53 euro per la benzina e +0,66 euro per il gasolio. Dall’inizio dell’anno un pieno da 50 litri è aumentato di 12 euro e 27 cent per la benzina e di 10 euro e 88 cent per il gasolio, con un rincaro, rispettivamente, del 17% e del 16,5%. In un anno, un pieno da 50 litri costa 14 euro e 93 ...