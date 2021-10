Cacciari “gela” il Pd: “Non si illuda. E’ follia trarre da questo voto un significato nazionale” (Di martedì 5 ottobre 2021) Massimo Cacciari “gela” i sogni di gloria del centrosinistra. Intervistato dalla Stampa,il filosofo spiega che lo schieramento fa bene a festeggiare dove ha vinto, ma non si illuda in vista delle elezioni politiche”. “questo voto non è un test nazionale”. Abbiamo infatti assistito a continue autoesaltazioni nelle varie dichiarazoni di Letta e dei parlamentari dem. In realtà in vari passaggi televisivi Massimo Cacciari aveva spiegato che non è il caso che il centrosinistra indugi negli allori. Lo fa più compiutamente intervistato da Paolo Griseri. Cacciari: “I sindaci non contano più niente” Inizia dal commento sulla scarsa affluenza, lui non è per nulla sorpreso: « Chiediamocelo: perché gli italiani avrebbero dovuto correre in massa a votare per i ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 5 ottobre 2021) Massimo” i sogni di gloria del centrosinistra. Intervistato dalla Stampa,il filosofo spiega che lo schieramento fa bene a festeggiare dove ha vinto, ma non siin vista delle elezioni politiche”. “non è un test”. Abbiamo infatti assistito a continue autoesaltazioni nelle varie dichiarazoni di Letta e dei parlamentari dem. In realtà in vari passaggi televisivi Massimoaveva spiegato che non è il caso che il centrosinistra indugi negli allori. Lo fa più compiutamente intervistato da Paolo Griseri.: “I sindaci non contano più niente” Inizia dal commento sulla scarsa affluenza, lui non è per nulla sorpreso: « Chiediamocelo: perché gli italiani avrebbero dovuto correre in massa a votare per i ...

Advertising

fracchio_2 : RT @cgcronos: 'Non si illuda...'. Cacciari gela il Pd: perché non è un test nazionale - LucioMalan : RT @cgcronos: 'Non si illuda...'. Cacciari gela il Pd: perché non è un test nazionale - LPincia : RT @cgcronos: 'Non si illuda...'. Cacciari gela il Pd: perché non è un test nazionale - xblunotte : RT @ilgiornale: Letta si affretta a esultare, ma il filosofo smorza gli entusiasmi: 'È pura follia immaginare di trarre da questo voto un s… - AnnaP1953 : RT @ilgiornale: Letta si affretta a esultare, ma il filosofo smorza gli entusiasmi: 'È pura follia immaginare di trarre da questo voto un s… -