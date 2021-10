‘Boris’ torna con la quarta stagione: via alle riprese (Di martedì 5 ottobre 2021) Boris, arriva la quarta stagione. René Ferretti, Stanis La Rochelle, Biascica, Duccio Patanè tornano tutti sul set della serie cult che ha segnato un’epoca tra il 2007 e il 2010. Sono partite ieri a Roma le riprese della quarta stagione scritta e diretta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo. La serie, dopo tre stagioni e un film, riappare sugli schermi per raccontare dietro le quinte del mondo del cinema e della televisione italiani dopo l”epopea’ legata a ‘Gli occhi del cuore’, la quarta stagione racconterà il ritorno della storica troupe su un set. Intanto, però, il mondo e la televisione sono cambiati. A dettare legge sono i social, gli influencer e le varie piattaforme streaming. La quarta stagione di ... Leggi su italiasera (Di martedì 5 ottobre 2021) Boris, arriva la. René Ferretti, Stanis La Rochelle, Biascica, Duccio Patanèno tutti sul set della serie cult che ha segnato un’epoca tra il 2007 e il 2010. Sono partite ieri a Roma ledellascritta e diretta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo. La serie, dopo tre stagioni e un film, riappare sugli schermi per raccontare dietro le quinte del mondo del cinema e della televisione italiani dopo l”epopea’ legata a ‘Gli occhi del cuore’, laracconterà il ritorno della storica troupe su un set. Intanto, però, il mondo e la televisione sono cambiati. A dettare legge sono i social, gli influencer e le varie piattaforme streaming. Ladi ...

