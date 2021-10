Battlefield 2042 | è già possibile il pre-download della beta su tutte le piattaforme

(Di martedì 5 ottobre 2021) I fan desiderosi di entrare in azione indurante l'openpossono ora prepararsi. L'ultimo test per l'attesissimo prossimo capitolo dell'iconica serieè previsto per il 6 ottobre e il 9 ottobre, con l'inizio dell'accesso anticipato domani, seguito dal 7 ottobre per il resto dei giocatori. Per accedere alla parte di accesso anticipato di questo test, dovrete aver prenotato una copia di. Per le persone che vogliono provare prima di acquistare devono aspettare fino a quando l'opennon entrerà a pieno regime nel corsosettimana. La dimensione del file è di circa 20 GB, secondo gli utenti che hanno iniziato a scaricare il gioco. Leggi altro...

La nuova release è pronta non solo per Windows 11 , il nuovo sistema operativo di casa Microsoft, ma anche a Far Cry 6 ,(Open Beta), Naraka: Bladepoint e la modalità DirectX 12 di ...è uno dei titoli più attesi, e a ragione, di questo 2021 , e l'FPS di casa Electronic Arts , sviluppato da DICE , entrerà questa settimana nella sua open beta dedicata a tutte le ...I fan desiderosi di entrare in azione in Battlefield 2042 durante l'open beta possono ora prepararsi. L'ultimo test per l'attesissimo prossimo capitolo dell'iconica serie Battlefield è previsto per il ...Da oggi è disponibile il download anticipato della versione beta di Battlefield 2042, ecco come scaricarla su PC, PlayStation e Xbox.