Ascolti tv 4 ottobre 2021: Porta a Porta, Grande Fratello Vip - Dati Auditel (Di martedì 5 ottobre 2021) La7: Speciale TG La7: lo speciale di Enrico Mentana dedicato alle Elezioni Comunali ha informato 0.000.000 spettatori pari allo 0.00% di Auditel. Tv8: Creed II: il film drammatico del 2018 diretto ... Leggi su superguidatv (Di martedì 5 ottobre 2021) La7: Speciale TG La7: lo speciale di Enrico Mentana dedicato alle Elezioni Comunali ha informato 0.000.000 spettatori pari allo 0.00% di. Tv8: Creed II: il film drammatico del 2018 diretto ...

Advertising

MondoTV241 : Ascolti tv di lunedì 4 ottobre 2021: vince il Gf VIP, soffre Porta a Porta, poi solo Maschi contro Femmine supera i… - CrescenzoFilo : RT @tv_ascolti: #AscoltiTV ???? Lunedì 4 Ottobre La settima puntata di #GFVip ha raccolto davanti al video 3.131.000 telespettatori con uno… - tvzoomitalia : #Ascoltitv 4 ottobre 2021: astensionismo anche in tv, il Grande Fratello Vip doppia Vespa. “Grande Fratello Vip” 21… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 4 ottobre 2021: astensionismo anche in tv, il Grande Fratello Vip doppia Vespa. “Grande Fratello Vip” 21… - tuttotv_info : #AscoltiTV: ?? #GFVIP al 21,6%, ?? male #PortaAPorta e #QuartaRepubblica, ?? partenza debole per #MysteryLand e… -