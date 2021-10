Amici 21, Luigi e Carola potrebbero già fare coppia (Di martedì 5 ottobre 2021) I telespettatori di Amici 21 sono stati colti molto piacevolmente di sorpresa durante la terza puntata. Nel corso dell’appuntamento pomeridiano, andato in onda domenica 3 ottobre 2021, Carola (dietro suggerimento della maestra Alessandro Celentano) si è proposta come sfidante di Dario. Pochi istanti prima della sua esibizione, Maria De Filippi, vedendo Luigi seduto nel suo banco in trepidante attesa, le ha domandato quanto fosse in ansia. L’artista alla conduttrice ha risposto di temere per l’eliminazione della ragazza. Carola visibilmente in imbarazzo, è stata interpellata dalla conduttrice che l’ha punzecchiata chiedendogli se la sua domanda sarebbe stata fuori luogo. La ragazza ha subito risposto con un “No” ed un bellissimo sorriso. A quel punto i professori le hanno inviato qualche altra frecciatina per saperne di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 5 ottobre 2021) I telespettatori di21 sono stati colti molto piacevolmente di sorpresa durante la terza puntata. Nel corso dell’appuntamento pomeridiano, andato in onda domenica 3 ottobre 2021,(dietro suggerimento della maestra Alessandro Celentano) si è proposta come sfidante di Dario. Pochi istanti prima della sua esibizione, Maria De Filippi, vedendoseduto nel suo banco in trepidante attesa, le ha domandato quanto fosse in ansia. L’artista alla conduttrice ha risposto di temere per l’eliminazione della ragazza.visibilmente in imbarazzo, è stata interpellata dalla conduttrice che l’ha punzecchiata chiedendogli se la sua domanda sarebbe stata fuori luogo. La ragazza ha subito risposto con un “No” ed un bellissimo sorriso. A quel punto i professori le hanno inviato qualche altra frecciatina per saperne di ...

