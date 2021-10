A Cerignola il sindaco dello scioglimento per mafia al ballottaggio: 'Vincerò senza alleanze'. Per la Corte d'Appello di Bari è '... (Di martedì 5 ottobre 2021) Al momento Metta promette ai microfoni del sito locale Immediato.net che non farà alcun apparentamento con altre forze politiche, ma si dice pronto: 'A spalancare le porte a tutti coloro i quali ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) Al momento Metta promette ai microfoni del sito locale Immediato.net che non farà alcun apparentamento con altre forze politiche, ma si dice pronto: 'A spalancare le porte a tutti coloro i quali ...

