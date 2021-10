Vittoria di Letta alle suppletive di Siena | ' Siamo tornati in sintonia con il Paese'

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Il discorso del segretario Pd con i dati ancora non definitivi ma positivi riguardo all'elezione al seggio di. 'Abbiamo vinto perché abbiamo privilegiato l'unità, il centrodestra non riesce ...

Comunali, Salvini: "Paghiamo scelte fatte in ritardo". Letta: "Vittoria del Pd rafforza il governo". Conte: "Per M5… - Con la vittoria di Enrico Letta e Andrea Casu (PD) nelle due elezioni suppletive, questi sono i nuovi equilibri… - Enrico Letta vince le elezioni suppletive a Siena ed entra nella Camera. Con 192 sezioni scrutinate su 292, è die… - Letta esalta la vittoria del PD che 'rafforza il governo'. I media parlano di 'flop di Paragone contro il green pa…

Nardella, "è grande passo in avanti" "Il dieci per cento di distanza con il candidato di centrodestra è un grande passo avanti rispetto agli stessi risultati dell'elezione di Padoan" ...Così il leader del Pd Enrico. "La destra ha sbagliato campagna elettorale. Vinceva quando aveva un federatore, Berlusconi. Senza Berlusconi non vince più. Questa grandedel Pd e del ...Esulta Enrico Letta davanti ai risultati del Pd che lo premiamo personalmente anche a Siena. «Abbiamo vinto perché abbiamo privilegiato l'unità, prima quella interna del Pd, ...Alle elezioni amministrative a Milano, solo il 47,7% dei cittadini ha votato e si tratta del dato più basso di sempre.