The Expendables 4 | Sylvester Stallone a Londra per lavorare al film

(Di lunedì 4 ottobre 2021)si dirige aper prepararsi asu The4 con Jason Statham, Megan Fox, Andy Garcia e Dolph Lundgren.si trova attualmente a, in Inghilterra, per prepararsi alle riprese di The4, nuovo capitolo della saga de i mercenari che vedrà in azione un nuovo cast.ha aggiornato i fan della sua trasferta inglese pubblicando un'immagine di se stesso a, in posa con un Rolex GMT classico vintage del 1957 di The Vintage Watch Company. L'attore ha annunciato che è lì per iniziare asu The4 con i "nuovi membri del cast", alludendo a Megan Fox, Tony Jaa e Andy Garcia ...