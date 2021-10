Stefano De Martino, il gesto di Emma Marrone per il suo compleanno (Di lunedì 4 ottobre 2021) Stefano e gli auguri della cantante salentina Emma Marrone: è caccia al like da parte dei fan della ex coppia Stefano De Martino ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram per ringraziare tutti degli auguri per il suo 32esimo compleanno. Ieri infatti il conduttore ha festeggiato il suo compleanno ricevendo tantissimi auguri dai fan e dagli amici. Ma tra i commenti ce ne è uno che desta subito attenzione. Si tratta del messaggio di auguri della sua ex, la cantante Emma Marrone. La cantante salentina ha scritto sotto la foto: “Auguri Ste”. Da qui tantissimi fan hanno messo il like al commento di Emma. Leggi anche–> Oggi Stefano De Martino compie 32 anni: buon ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 4 ottobre 2021)e gli auguri della cantante salentina: è caccia al like da parte dei fan della ex coppiaDeha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram per ringraziare tutti degli auguri per il suo 32esimo. Ieri infatti il conduttore ha festeggiato il suoricevendo tantissimi auguri dai fan e dagli amici. Ma tra i commenti ce ne è uno che desta subito attenzione. Si tratta del messaggio di auguri della sua ex, la cantante. La cantante salentina ha scritto sotto la foto: “Auguri Ste”. Da qui tantissimi fan hanno messo il like al commento di. Leggi anche–> OggiDecompie 32 anni: buon ...

Advertising

PasqualeMarro : #StefanoDeMartino non ci sta: “vuole proteggere…” - Novella_2000 : Stefano De Martino compie 32 anni e ai fan non sfugge il commento di Emma Marrone - Zappullaclary : RT @GiuseppeporroIt: L'inaspettato gesto di Emma Marrone per i 32 anni di Stefano De Martino #stefanodemartino #emmamarrone - occhio_notizie : Emma Marrone a Stefano De Martino: 'Tanti auguri Ste??' . I fan impazziscono per il gesto della cantante?? - pezzodicuoree : RT @graanaamyy: comunque a me la crush per Stefano De Martino che ho dal 2010 non mi è mica passata -