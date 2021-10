Maltempo, allerta rossa su Liguria, Lombardia e Piemonte. Forti temporali previsti anche a Roma (Di martedì 5 ottobre 2021) Una perturbazione atlantica ha raggiunto il Mediterraneo centrale, determinando forte mal tempo a partire dalle coste del Mar Ligure. Questa sarebbe responsabile dell'intensa fase di Maltempo che... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 5 ottobre 2021) Una perturbazione atlantica ha raggiunto il Mediterraneo centrale, determinando forte mal tempo a partire dalle coste del Mar Ligure. Questa sarebbe responsabile dell'intensa fase diche...

Advertising

TgLa7 : ??ALLERTA ROSSA?? LIGURIA : resta critica la situazione per la circolazione autostradale, ancora chiusa la A26 in dir… - Tg3web : Il maltempo colpisce il nord ovest. La situazione più allarmante in Liguria, nel Savonese. L'allerta rossa si esten… - TgLa7 : ??ALLERTA ROSSA?? Oltre alla Liguria, la regione più colpita dal maltempo, il massimo grado di allerta è stato esteso… - Fusillide : RT @paolo_r_2012: Maltempo: Allerta rossa nel nord Italia, frane e torrenti esondati - villdav3 : #Maltempo : allerta con codice rosso sulle province di Milano, Monza Brianza, Como e Varese -