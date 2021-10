Liguria, allerta meteo rossa: fiumi esondati, auto sommerse dalla pioggia. Treni sospesi tra Savona e Torino (Di lunedì 4 ottobre 2021) L'allerta meteo rossa scatterà alle 14 ma in Liguria si registrano già i primi danni. La situazione più complessa è nella zona di Savona, dove già alle 6.15... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 4 ottobre 2021) L'scatterà alle 14 ma insi registrano già i primi danni. La situazione più complessa è nella zona di, dove già alle 6.15...

Advertising

RegLiguria : [3/10-14.20] #AllertaMeteoLIG ?? Allerta meteo per piogge diffuse e temporali su tutta la Liguria a partire dal po… - MediasetTgcom24 : Maltempo, allerta rossa in Liguria: a Genova chiuse tutte le scuole #genova - raffaellapaita : Liguria in allerta. Grande apprensione per le province di Savona e Genova. A Savona esonda il #Letimbro. Siamo vici… - Giornaleditalia : Alle 14 scatterà l'allerta meteo rossa in Liguria #4ottobre #maltempo - zazoomblog : Allerta Meteo in Liguria tragedia in corso: fiumi esondati e territori alluvionati - #Allerta #Meteo #Liguria… -