Letta vince a Siena con quasi il 50 per cento (Di lunedì 4 ottobre 2021) La vittoria di Enrico Letta nel collegio di Siena è stata festeggiata con un applauso. Quello che gli hanno tributato i suoi al comitato elettorale una volta che si è presentato il segretario. Il dato è praticamente ufficiale. Dopo che sono state scrutinate 198 sezioni Letta è al 49,24 per cento. Il suo principale sfidante Tommaso Marrocchesi Marzi, sostenuto dal centrodestra, si ferma al 39.52 per cento. "Siamo a più della metà delle sezioni scrutinate e il risultato è molto buono per Enrico Letta, c'è quindi soddisfazione. E il risultato è particolarmente buono laddove come a Cortona e a Siena città governa il centrodestra. Non c'è dubbio che in questo collegio la grande alleanza sul territorio per Enrico Letta ha funzionato", è stato il commento del ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 4 ottobre 2021) La vittoria di Enriconel collegio diè stata festeggiata con un applauso. Quello che gli hanno tributato i suoi al comitato elettorale una volta che si è presentato il segretario. Il dato è praticamente ufficiale. Dopo che sono state scrutinate 198 sezioniè al 49,24 per. Il suo principale sfidante Tommaso Marrocchesi Marzi, sostenuto dal centrodestra, si ferma al 39.52 per. "Siamo a più della metà delle sezioni scrutinate e il risultato è molto buono per Enrico, c'è quindi soddisfazione. E il risultato è particolarmente buono laddove come a Cortona e acittà governa il centrodestra. Non c'è dubbio che in questo collegio la grande alleanza sul territorio per Enricoha funzionato", è stato il commento del ...

borghi_claudio : Io voglio bene a Rizzo perchè condividiamo alcune battaglie. Però stiamo molto attenti, nelle elezioni supplettive… - borghi_claudio : Non cambia niente se si vota? Invece qui potrebbe cambiare. Collegio blindato (e io ne so qualcosa ??) ma se per una… - sissiisissi2 : RT @you_trend: ?? Decision Desk Quorum/YouTrend: il segretario PD Enrico Letta vince le suppletive nel collegio di #Siena ed è eletto deputa… - 19donatella : RT @vicevongola2: Se uno come Letta vince a Siena viene ancora una volta confermato l'assioma secondo il quale il piddino vota qualunque co… - P4411nn4U : #mecojoni che coraggio -