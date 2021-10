Lazio, Felipe Anderson e la sua gara numero 100 da titolare (Di lunedì 4 ottobre 2021) Felipe Anderson ha giocato domenica la sua gara numero 100 da titolare in Serie A. La Lazio ha subito gol nelle ultime otto partite di campionato, striscia peggiore dal 2018 per i biancocelesti. Il Bologna ha battuto 3-0 la Lazio nell’anticipo delle 12.30 della settima giornata di Serie A. Rossoblù in vantaggio al Dall’Ara con la rete di Barrow (14?), raddoppio firmato da Theate tre minuti dopo. Nella ripresa, Hickey cala il tris al 68?. La Lazio ha chiuso in dieci uomini per l’espulsione di Acerbi al 76?. Tra i difensori dei maggiori cinque campionati europei con almeno due reti nel 2021/22, i due più giovani sono del Bologna (Hickey e Theate). Il Bologna ha segnato cinque gol su sviluppo di corner in questo campionato, più di ogni altra squadra; in ... Leggi su footdata (Di lunedì 4 ottobre 2021)ha giocato domenica la sua100 dain Serie A. Laha subito gol nelle ultime otto partite di campionato, striscia peggiore dal 2018 per i biancocelesti. Il Bologna ha battuto 3-0 lanell’anticipo delle 12.30 della settima giornata di Serie A. Rossoblù in vantaggio al Dall’Ara con la rete di Barrow (14?), raddoppio firmato da Theate tre minuti dopo. Nella ripresa, Hickey cala il tris al 68?. Laha chiuso in dieci uomini per l’espulsione di Acerbi al 76?. Tra i difensori dei maggiori cinque campionati europei con almeno due reti nel 2021/22, i due più giovani sono del Bologna (Hickey e Theate). Il Bologna ha segnato cinque gol su sviluppo di corner in questo campionato, più di ogni altra squadra; in ...

Advertising

IPhorbice : @AlessioBuzzanca Non varrebbe la pena provarlo qualche volta a destra alto con felipe a sx, dove rientra anche per… - CruzLazio : @Elmarbergo In questo momento Elmar ce serve uno psicologo no Hofmann, e quel famoso difensore centrale che dicevam… - VincenzoLentin1 : RT @fcin1908it: De Grandis: “Cedendo Correa la Lazio ha fatto gioco di prestigio. Ti dà di più Felipe Anderson” - fritatalover : RT @infoitsport: PAGELLE Bologna - Lazio: frittata Reina, Muriqi sbattuto. Felipe l'unico a provarci - infoitsport : PAGELLE Bologna - Lazio: frittata Reina, Muriqi sbattuto. Felipe l'unico a provarci -