L’avocado e il grasso addominale | è davvero la soluzione contro la “pancetta”?

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Perché la pancia non va giù? Da tempo gli scienziati cercano risposte: una delle più recenti viene da uno studio australiano. In estrema sintesi, gli autori ipotizzano che il digiuno intermittente spinga ilviscerale ad attuare meccanismi di autoconservazione delle sue funzioni. Eh sì, perché non è del tutto inutile. Ma per capirlo, bisogna sapere cosa c’è dietro il termine generico di “”. “Tradizionalmente il corpo è descritto come l’insieme di massa magra e massa grassa. La prima comprende organi, acqua, muscolatura e ossa; la seconda ilessenziale, necessario per il normale funzionamento dell’organismo, e ildi deposito, importante come riserva energetica, per la protezione da traumi e il mantenimento della temperatura corporea”, spiega Martina Michienzi, biologa e nutrizionista di Mariano ...