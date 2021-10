I tre messaggi del voto (Di lunedì 4 ottobre 2021) Quando nelle grandi città non va al voto più della metà degli elettori, e il dato nazionale si ferma al 54%, perdono tutti, anche quelli che hanno vinto la sfida di questo primo turno delle elezioni amministrative. Ci sarà modo di analizzare più a fondo la geografia politica del paese consegnata dalle urne, e quali saranno i riflessi sui partiti e sul governo. Ma tre sono i messaggi molto semplici già chiarissimi. Il primo, di gran lunga prevalente, ci parla … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 4 ottobre 2021) Quando nelle grandi città non va alpiù della metà degli elettori, e il dato nazionale si ferma al 54%, perdono tutti, anche quelli che hanno vinto la sfida di questo primo turno delle elezioni amministrative. Ci sarà modo di analizzare più a fondo la geografia politica del paese consegnata dalle urne, e quali saranno i riflessi sui partiti e sul governo. Ma tre sono imolto semplici già chiarissimi. Il primo, di gran lunga prevalente, ci parla … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

