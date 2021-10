Grande Fratello Vip, addio alle due opinioniste popolari: svelato il motivo della scelta di Canale 5 (Di lunedì 4 ottobre 2021) L’assenza delle due opinioniste del popolo durante la puntata del 1 ottobre del GF Vip non è passata inosservata. E, secondo diverse fonti, i telespettatori dovranno abituarsi a questa mancanza. Infatti, pare che Mediaset abbia richiesto un loro allontanamento a causa delle critiche ricevute sul loro conto. GF Vip 2021: che fine hanno fatto le opinioniste del popolo La puntata del Grande Fratello Vip 1 ottobre è iniziata con un annuncio inaspettato di Alfonso Signorini. “Saluto le nostre ‘grandi sorelle’, che questa sera le opinioniste del popolo sentivano troppa nostalgia del loro divano di casa e ci stanno guardando”, ha esclamato il conduttore. Secondo diverse fonti, le “grandi sorelle” non torneranno più nello studio del GF. Le opinioniste del popolo, infatti, sarebbero ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 4 ottobre 2021) L’assenza delle duedel popolo durante la puntata del 1 ottobre del GF Vip non è passata inosservata. E, secondo diverse fonti, i telespettatori dovranno abituarsi a questa mancanza. Infatti, pare che Mediaset abbia richiesto un loro allontanamento a causa delle critiche ricevute sul loro conto. GF Vip 2021: che fine hanno fatto ledel popolo La puntata delVip 1 ottobre è iniziata con un annuncio inaspettato di Alfonso Signorini. “Saluto le nostre ‘grandi sorelle’, che questa sera ledel popolo sentivano troppa nostalgia del loro divano di casa e ci stanno guardando”, ha esclamato il conduttore. Secondo diverse fonti, le “grandi sorelle” non torneranno più nello studio del GF. Ledel popolo, infatti, sarebbero ...

