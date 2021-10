Gabanelli | niente Green pass per migliaia di italiani | Ema e Fda non riconoscono tutti i vaccini

(Di lunedì 4 ottobre 2021) In Italia tutte le persone, anche stranieri, che hanno ricevuto sieri cinesi, sono considerati non vaccinati e quindi non possono muoversi liberamente, inclusi gli studenti iscritti alle nostre ...

Ultime Notizie dalla rete : Gabanelli niente

Corriere della Sera

In Italia tutte le persone, anche stranieri, che hanno ricevuto sieri cinesi, sono considerati non vaccinati e quindi non possono muoversi liberamente, inclusi gli studenti iscritti alle nostre ...E più si prendono decisioni lineari e chiare, più si tolgono pretesti a complottisti, negazionisti e indecisiGreen Pass ai 600 cittadini italiani che si sono prestati alla sperimentazione del ...Per ripartire in sicurezza i cittadini del mondo devono immunizzarsi, ma poi ogni Paese decide in autonomia quali vaccini riconoscere. Le regole da cambiare. Leggi l'inchiesta di Milena Gabanelli e Si ...