Caso tamponi, l’avv. Gentile: «Il direttore della Gazzetta querelato per falsità» (Di lunedì 4 ottobre 2021) l’avvocato Gian Michele Gentile, intervenuto a Radio Incontro Olympia ha commentato la situazione legata ai tamponi l’avvocato della Lazio Gian Michele Gentile è intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia per parlare della situazione legata al Caso tamponi. LEGGI SU LAZIONEWS24 L’INTERVISTA INTEGRALE GLI ATTACCHI della Gazzetta DELLO SPORT – «Prima dell’estate il direttore della Gazzetta dello Sport ha scritto un articolo inaccettabile ed è già stato querelato. L’articolo più recente è altrettanto inaccettabile, si è detto che Immobile ha giocato da positivo e in più ci sono state allusioni sui giudici, cosa che spesso accade ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 ottobre 2021)ocato Gian Michele, intervenuto a Radio Incontro Olympia ha commentato la situazione legata aiocatoLazio Gian Micheleè intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia per parlaresituazione legata al. LEGGI SU LAZIONEWS24 L’INTERVISTA INTEGRALE GLI ATTACCHIDELLO SPORT – «Prima dell’estate ildello Sport ha scritto un articolo inaccettabile ed è già stato. L’articolo più recente è altrettanto inaccettabile, si è detto che Immobile ha giocato da positivo e in più ci sono state allusioni sui giudici, cosa che spesso accade ...

Advertising

errera_luca : Caso tamponi, l'avv. Gentile: 'Il direttore della Gazzetta è stato querelato' - LazioNews_24 : l'avvocato #Gentile fa il punto sul caso tamponi in casa #Lazio - MondoLazio : Caso tamponi, avv. Gentile: “Baringelli e la Gazzetta sono stati querelati”: - giggiross123 : RT @Enrico1306: Avv.Gentile ha parlato a #RadioIncontroOlympia: 'Il direttore de La Gazzetta dello Sport è stato querelato per il caso tamp… - piersifal : RT @Enrico1306: Avv.Gentile ha parlato a #RadioIncontroOlympia: 'Il direttore de La Gazzetta dello Sport è stato querelato per il caso tamp… -