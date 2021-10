Calenda leader nazionale, Di Battista meteora del vaffa (Di lunedì 4 ottobre 2021) C'è un equivoco che finalmente si è sciolto e un fenomeno che adesso è giusto chiamare realtà. A Roma, l'Azione di Carlo Calenda è il primo partito della Capitale mentre la lista di Alessandro Di Battista è solo una fantasia. Il primo ha ottenuto il 18.44 per cento dei voti. Il secondo ha raggiunto l'1.03 per cento dei voti con la sua “Cultura innovazione Roma Ecologista”. Era la lista che Di Battista aveva lanciato a sostegno della Raggi, di cui si è sempre definito lo sponsor. Il primo, Calenda, ha già annunciato che si candida giustamente a ricoprire uno spazio nazionale, a lanciare il suo assalto al cielo. Di Di Battista tutto quello che si può dire è che la su forza elettorale è finalmente misurabile. Il suo “peso elettorale”, nella sua Roma vale quanto le liste situazioniste, ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 4 ottobre 2021) C'è un equivoco che finalmente si è sciolto e un fenomeno che adesso è giusto chiamare realtà. A Roma, l'Azione di Carloè il primo partito della Capitale mentre la lista di Alessandro Diè solo una fantasia. Il primo ha ottenuto il 18.44 per cento dei voti. Il secondo ha raggiunto l'1.03 per cento dei voti con la sua “Cultura innovazione Roma Ecologista”. Era la lista che Diaveva lanciato a sostegno della Raggi, di cui si è sempre definito lo sponsor. Il primo,, ha già annunciato che si candida giustamente a ricoprire uno spazio, a lanciare il suo assalto al cielo. Di Ditutto quello che si può dire è che la su forza elettorale è finalmente misurabile. Il suo “peso elettorale”, nella sua Roma vale quanto le liste situazioniste, ...

Advertising

ilfoglio_it : La lista di Di Battista ha solo l'un per cento. Quella di Carlo Calenda raggiunge il 18 e si candida a diventare lo… - Linkiesta : Ecco perché il Pd ama Giuseppe Conte e disprezza Carlo Calenda I dem preferiscono l’ex premier perché non crede a… - ilfoglio_it : Il leader di Azione riempie piazza del Popolo: “Sono io il Draghi di Roma”. Il candidato sindaco infiamma e si dice… - danieledv79 : RT @giodiamanti: Su Calenda, vi dico la mia. Nessun tonfo: è un risultato importante, non merita sfottò. Ma nessun trionfo: gli obiettivi… - Giusgood : RT @giodiamanti: Su Calenda, vi dico la mia. Nessun tonfo: è un risultato importante, non merita sfottò. Ma nessun trionfo: gli obiettivi… -