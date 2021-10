Beppe Sala | sindaco al primo turno | commenta i risultati del voto che lo danno vincente a Milano

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Ilpuò gioire perché è sua la vittoria aal. Alle 15 si sono chiuse le urne e in poco tempo ildei milanesi è apparso immediatamente chiaro. Qualche momento fa, lo stessohato spiegando che questo è un “evento quasi storico“. Per poi indirizzare una stoccata ai suoi avversari: “La destra è forte finché non la guardi da vicino, è allora che scopri le sue debolezze“.festeggia la vittoria alNel suo discorso fatto al comitato elettorale dopo il, ilha sottolineato come il centrosinistra non sia “mai arrivato a vincere ...

Advertising

matteosalvinimi : PAZZESCO NELLA MILANO DI BEPPE SALA!!! Eleonora, candidata della Lega, si è recata oggi al seggio elettorale, ma a… - you_trend : ?? Decision Desk Quorum/YouTrend: Beppe Sala (CSX) è rieletto sindaco di #Milano #Elezionicomunali2021… - repubblica : Beppe Sala eletto nuovo sindaco di Milano. La netta riconferma al primo turno: 'Risultato quasi storico' [di Alessi… - maxgolden53 : RT @repubblica: Beppe Sala eletto nuovo sindaco di Milano. La netta riconferma al primo turno: 'Risultato quasi storico' [di Alessia Gallio… - SILVIOBARLETTA1 : RT @matteosalvinimi: PAZZESCO NELLA MILANO DI BEPPE SALA!!! Eleonora, candidata della Lega, si è recata oggi al seggio elettorale, ma a cau… -

Ultime Notizie dalla rete : Beppe Sala

E' il commento di Vittorio Feltri che analizza così con l'Adnkronos il risultato elettorale che ha visto vincere come sindaco a Milano il candidato del centrosinistra. "Quello che ho ...Per il centrodestra la strada è molto in salita: Lega - Fdi - Fi non hanno messo in difficoltàa Milano, hanno perso male a Bologna e Napoli, e ora dovranno giocarsela sia nella Capitale ...Roma, 4 ott. (askanews) - A Milano Beppe Sala riconfermato sindaco. Centrosinistra vincitore al primo turno anche a Napoli, con Gaetano Manfredi e ...“Quello che sta maturando a Milano è un evento quasi storico. I dati dicono che c’è astensionismo ma se questi numeri sono confermati vuol dire che ho preso 40-50 mila voti in più”. Lo ha detto il sin ...