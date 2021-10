Asse Mediano, scende dall’auto in panne e viene investito: morto 51enne (Di lunedì 4 ottobre 2021) Un uomo di 51 anni, originario di Secondigliano, è morto sull’Asse Mediano. Era sceso dall’auto in panne, per poi essere investito subito dopo. Incidente stradale mortale nel napoletano (immagine di repertorio)Tragedia sull’Asse Mediano dove un uomo di 51 anni ha perso la vita. L’uomo originario di Secondigliano si chiamava Carmine Barrese ed è deceduto sul tratto di strada che collega Afragola e Frattamaggiore. L’uomo era conosciuto e voluto bene nel quartiere della periferia nord di Napoli e nella vita faceva l’imbianchino. Prima di perdere la vita l’uomo è sceso dalla sua vettura in panne. Non appena sceso dall’abitacolo, Barrese è stato travolto da una vettura mentre era sulla carreggiata in direzione di Lago ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 4 ottobre 2021) Un uomo di 51 anni, originario di Secondigliano, èsull’. Era scesoin, per poi esseresubito dopo. Incidente stradale mortale nel napoletano (immagine di repertorio)Tragedia sull’dove un uomo di 51 anni ha perso la vita. L’uomo originario di Secondigliano si chiamava Carmine Barrese ed è deceduto sul tratto di strada che collega Afragola e Frattamaggiore. L’uomo era conosciuto e voluto bene nel quartiere della periferia nord di Napoli e nella vita faceva l’imbianchino. Prima di perdere la vita l’uomo è sceso dalla sua vettura in. Non appena sceso dall’abitacolo, Barrese è stato travolto da una vettura mentre era sulla carreggiata in direzione di Lago ...

