Alunna si allontana da scuola e non dà più notizie di sé | ritrovata dopo poche ore in una zona impervia di montagna

(Di lunedì 4 ottobre 2021) È statauna 13enne scomparsaessersita daa Cerro al Volturno (Isernia). La macchina dei soccorsi, coordinata dalla prefettura di Isernia, si è attivata, in seguito alla segnalazione arrivata dalla compagnia dei carabinieri di Venafro, secondo le disposizioni del piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. L'articolo .

Advertising

ProDocente : Alunna si allontana da scuola e non dà più notizie di sé: tutto il paese impegnato nelle ricerche - orizzontescuola : Alunna si allontana da scuola e non dà più notizie di sé: tutto il paese impegnato nelle ricerche -

Ultime Notizie dalla rete : Alunna allontana

Orizzonte Scuola

Un'sida scuola e non dà più notizie di sé: a Cerro al Volturno (Isernia) tutto il paese è impegnato nelle ricerche. Secondo quanto si apprende avrebbe lasciato il plesso scolastico '...'Ricordo bene l'di una classe in cui sono subentrata ad anno già iniziato: si è presentata ...le materie umanistiche coinvolgono di più le ragazze? Dunque cos'è che un certo punto le? ...Una bambina si allontana da scuola e non dà più notizie di sé: a Cerro a Volturno (Isernia) tutto il paese è impegnato nelle ricerche.L'assessore leghista Sebastiano Costalonga è stato lasciato fuori dalla conferenza stampa perché era senza Green Pass.