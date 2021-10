Allerta meteo Piemonte, scuole chiuse il 5 ottobre nella provincia del Verbano Cusio Ossola (Di lunedì 4 ottobre 2021) La Prefettura del Verbano Cusio Ossola, per Allerta meteo, ha predisposto la chiusura di tutte le scuole per la giornata del 5 ottobre 2021. Ne dà comunicazione l'ufficio scolastico provinciale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 4 ottobre 2021) La Prefettura del, per, ha predisposto la chiusura di tutte leper la giornata del 52021. Ne dà comunicazione l'ufficio scolasticole. L'articolo .

Advertising

RegLiguria : [3/10-14.20] #AllertaMeteoLIG ?? Allerta meteo per piogge diffuse e temporali su tutta la Liguria a partire dal po… - SkyTG24 : Maltempo, allerta meteo. Disagi in Liguria e Piemonte: torrenti esondati e strade chiuse - RaiNews : A causa dell'allerta meteo sono state sospese le vaccinazioni ma non le elezioni amministrative - amtoscana : RT @iltirreno: Capalbio e Orbetello, allerta meteo: martedì scuole chiuse - orizzontescuola : Allerta meteo Piemonte, scuole chiuse il 5 ottobre nella provincia del Verbano Cusio Ossola -