A Trieste Dipiazza manca bis al primo turno, ora sfida con Russo (Di lunedì 4 ottobre 2021) Al sindaco uscente di Trieste, Roberto Dipiazza, candidato del centrodestra, non è riuscito il colpaccio. Sperava di vincere al primo turno per il quarto mandato. Dovrà invece vedersela al ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 4 ottobre 2021) Al sindaco uscente di, Roberto, candidato del centrodestra, non è riuscito il colpaccio. Sperava di vincere alper il quarto mandato. Dovrà invece vedersela al ...

Advertising

you_trend : In #Calabria, si va verso la conferma della vittoria (ampiamente prevista) di #Occhiuto. Questa è, al momento, l'un… - repubblica : Elezioni comunali: secondo gli exit poll a Trieste il candidato del centrodestra Dipiazza è in testa (46-50%)… - repubblica : Elezioni comunali: secondo le prime proiezioni a Trieste il candidato del centrodestra Dipiazza è dato al 46,5%, il… - Opinio_Italia : #Trieste: l’ultima proiezione #OpinioItalia conferma il ballottaggio tra #Dipiazza (47,3%) e #Russo (31,6%). In di… - Fraboccia76 : RT @Agenzia_Ansa: PROIEZIONI CONSORZIO OPINIO ITALIA PER RAI BOLOGNA Lepore 60.1% - Battistini 30.7% MILANO: Sala 57.4% - Bernardo 32.1% N… -