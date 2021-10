Un Posto al Sole | anticipazioni 4 – 8 ottobre 2021 | Fabrizio Rosato sempre più nel vortice dell’alcolismo

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 3 ottobre 2021)e Marina - UPAS Nelle prossime puntate di Unal, i riflettori saranno puntati sulla crisi di(Giorgio Borghetti) che, per via dei suoi problemi con il pastificio, si allontaneràpiù dalla moglie Marina Giordano (Nina Soldano). Il matrimonio,più in bilico, troverà dunque un nuovo ostacolo nella vicinanza “pericolosa” tra la donna e Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli). Ecco ledella soap, in onda comenell’access prime time di Rai3. Unal– puntata 5786 –lunedì 4I sospetti per l’aggressione a Susanna sembrano addensarsi ...