Ponte di ferro | un atto doloso? Bombole di gas e senzatetto | ipotesi-inquietante sul rogo e quello strano precedente

A Roma, oggi, domenica 3 ottobre, sotto al Ponte di ferro sembra che ci sia stato un bombardamento. Impressionanti le immagini di quel che è accaduto nella tarda serata di sabato, il crollo e il seguente crollo parziale della struttura. Il greto del Tevere, ora, è del tutto bruciato. Restano solo i resti di qualche baracca, da cui i vigili del fuoco hanno estratto delle Bombole di gas. Si indaga, si cerca di capire come sia stato possibile. E il Nucleo investigativo, insieme ai carabinieri della compagnia Trastevere, cerca una spiegazione a questo rogo devastante. Il sospetto è che c'entrino quelle Bombole e gli accampamenti dei senzatetto sotto al Ponte: possibile che il rogo sia divampato mentre cercavano di scaldarsi.

fanpage : ?? ULTIM'ORA Un incendio sta letteralmente divorando il ponte di Ferro a Roma - emergenzavvf : #Roma, intervento dei #vigilidelfuoco in corso lungo il #Tevere, nei pressi del Ponte di Ferro, per un #incendio ch… - GassmanGassmann : Incendio colpisce il famoso ponte di ferro di Roma ,facendone crollare le passerelle laterali… impressionante. - IlMattinoFoggia : RT @effetronky: era lì dal 1863, il Ponte dell'industria, da tutti chiamato Ponte di ferro archeologia industriale di una Roma tra Pasolin… - Revenge84943671 : @Giurnal Diciamo che uno che si mette in foto che ti guarda dall'alto verso il basso....non è altamente democratico… -