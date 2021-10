Museo FraC | premio Visionnaire alla carriera a Renato Carpentieri

(Di domenica 3 ottobre 2021) Tempo di lettura: 6 minutiBaronissi (Sa) – Evento speciale per il gran finale di21 con il. Doemnica 3 ottobre alle ore 18.30, la consegna del prestigioso riconoscimento al maestro, autore, regista e attore, ma soprattutto simbolo indiscusso del Teatro e del Cinema Italiano, avverràpresenza del sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante, del direttore artistico delBaronissi Massimo Bignardi, del direttore artisticoAndrea Avagliano e del team dell’associazione culturale Tutti Suonati. Per ill’opera d’arte originale realizzata in esclusiva dal maestro ...

Ildimostra la sua vitalità " esordisce il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante " La Galleria dei Frati si proietta sempre di più sullo scenario regionale e nazionale, attraverso i ...L'appuntamento è ideato e organizzato da Talent House in collaborazione con la libreria Kublai e ildi Baronissi, nell'ambito del ciclo 'Europa_Mediterraneo'. Con l'autore e l'artista ...Evento speciale per il gran finale di Visionnaire 21 con il premio alla Carriera per Renato Carpentieri. Domenica 3 ottobre alle ore 18.30, la consegna del prestigioso riconoscimento ...Evento speciale per il gran finale di Visionnaire 21 con il Premio alla Carriera a Renato Carpentieri. Doemnica 3 ottobre alle ore 18.30, la consegna del prestigioso riconoscimento al maestro Carpenti ...